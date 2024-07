Cinema: Giffoni Film Festival, presentata la 54ª edizione. Gubitosi, “cosa significa sentirsi distanti? E cosa vuol dire ritrovarsi vicini?”

(Foto Gff)

Un invito a ritrovare i sentieri, a scoprire i legami invisibili che esistono nonostante le apparenti distanze, per inventarne di nuovi, per rivelare quanto siamo incredibilmente vicini, indissolubilmente uniti. Parte da qui la 54ª edizione del Giffoni Film Festival (Gff), in programma dal 19 al 28 luglio, a Giffoni Valle Piana, con protagonisti 5.000 giurati da 33 Paesi del mondo. Giffoni ha scelto di iniziare il suo racconto da un luogo che è casa, radici, visione del futuro: la Multimedia Valley, un’idea diventata realtà grazie alla dedizione e alla passione di chi ha creduto all’impossibile, immaginando spazi e contenuti, trasformando un’utopia in un’industria culturale amata e conosciuta in tutto il mondo. La narrazione del programma di #Giffoni54 parte dal calore di chi attende, ogni anno, il festival con ansia ed emozione: tra l’abbraccio dei giffoner, quei ragazzi che rendono unico ogni momento. La Regione Campania è il principale partner di Giffoni, il progetto ha ricevuto il riconoscimento dell’alto patronato del presidente della Repubblica.

“L’illusione della distanza” è il tema di questa edizione, declinato in tutte le sue forme, in ogni suo spazio, scelto per indicare i pericoli del senso di isolamento che si insinua nella vita delle nuove generazioni con la paura dell’altro, del diverso, del lontano, con l’inganno di sentirsi separati.

“Cosa significa sentirsi distanti? E cosa vuol dire ritrovarsi vicini? Oggi intraprendiamo un nuovo percorso finalizzato a interrogarci su una tematica profonda e di grande attualità che, sono certo, stimolerà la sensibilità, la passione e la creatività non solo dei nostri juror, ma dei tanti ospiti che come di consueto animeranno Giffoni nei giorni del Festival – spiega l’ideatore e fondatore Claudio Gubitosi -. Questo è stato un anno particolarmente difficile, per i motivi che tutti conoscono, ma Giffoni non si è mai fermato, né ha mai pensato, neppure per un istante, di privare la sua community e il suo territorio di un appuntamento che non è un semplice festival del cinema, ma un vero e proprio hub culturale in grado di mettere in circolo e in dialogo idee, energie, innovazione e, al tempo stesso, di incentivare il confronto. Sarà un’edizione straordinaria, che ancora una volta non deluderà. Un’edizione carica di emozioni, che dimostrerà ulteriormente la forza e l’autorevolezza di Giffoni, un brand ormai conosciuto e amato in tutto il mondo, grazie al quale la Campania consolida e amplifica la sua visibilità nei circuiti turistici italiani e internazionali”.