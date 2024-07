Sport e solidarietà: il Fair Play arriva al meeting internazionale di atletica leggera di Lignano

Il 35° Meeting internazionale di atletica leggera “Sport e solidarietà” sarà l’evento principale dell’estate dell’atletica a Nord Est. L’evento, organizzato dalla Nuova Atletica del Friuli di Udine, è in calendario per domenica 14 luglio, allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Nell’ambito della manifestazione di quest’anno verrà celebrato anche il 30° anniversario della nascita del Comitato nazionale italiano Fair Play e dell’European Fair Play Movement. Il Cnifp è un ente riconosciuto dal Coni come una delle Benemerite dello Sport, e promuove i valori etici e della pace. I Comitati consegneranno uno speciale riconoscimento al Meeting sport e solidarietà di Lignano Sabbiadoro.

“Il Meeting della Solidarietà a Lignano Sabbiadoro è unico nel panorama dei grandi eventi internazionali di atletica leggera e non solo, perché coglie l’alto livello di uno sport principe nel programma olimpico, ma promuove al contempo i valori della inclusione e della concreta solidarietà”, fanno sapere i responsabili.

