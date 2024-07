Consiglio d’Europa: l’estate alle porte, eventi e incontri chiave nel 75° dell’istituzione di Strasburgo

Foto Calvarese/SIR

Pubblicato il calendario di eventi che il Consiglio d’Europa ha in programma per i mesi estivi. Si comincia con la seconda scuola estiva di Liverpool sul “Consiglio d’Europa a 75 anni: protezione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in un mondo in rapido cambiamento” (8-19 luglio) organizzata dalla Facoltà di diritto e giustizia sociale dell’Università di Liverpool, in collaborazione con il programma Ocean, per esplorare “il ruolo del Consiglio d’Europa nell’affrontare le sfide chiave per la tutela dei diritti umani nell’era della rivoluzione digitale e delle nuove tecnologie”. I 45 partecipanti, provenienti da oltre 20 Paesi, saranno anche impegnati a valutare come i diversi organi del Consiglio d’Europa hanno contribuito agli obiettivi fondamentali dell’organizzazione. Contemporaneamente, l’11 luglio, a New York un panel di alto livello valuterà come costruire al meglio una coalizione resiliente e multi-stakeholder per affrontare le sfide climatiche e il loro rapporto con i diritti umani, durante il Forum politico di alto livello dell’Onu sullo sviluppo sostenibile intitolato “Tracciare la via da seguire: combattere l’impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani”. Lo stesso giorno a Barcellona verrà presentata la versione spagnola del corso “Help” sulla giustizia a misura di bambino, adattata al contesto spagnolo nel quadro di un progetto congiunto Unione europea – Consiglio d’Europa.

Sarà invece pubblicato il 16 luglio il primo rapporto dell’Access Info Group (Aig) il gruppo indipendente di esperti creato che monitorano il rispetto della Convenzione del Consiglio d’Europa sull’accesso ai documenti ufficiali (Convenzione di Tromsø). Una serie di eventi sono poi in calendario ad Auschwitz-Birkenau, Cracovia e Strasburgo per l’80° anniversario della giornata europea della memoria della Shoah dei rom (2 agosto), che ricorda quel 2 agosto 1944 in cui oltre 3.000 uomini, donne e bambini rom furono sterminati nelle camere a gas dello “Zigeunerlager” ad Auschwitz-Birkenau. Nel calendario della segretaria generale Marija Pejčinović Burić, c’è, infine, la partecipazione al vertice della Comunità politica europea (Cpe), il 18 luglio, a Woodstock (Regno Unito) e poi alla Conferenza informale dei ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa (Vilnius, 4-5 settembre) a tema “Verso la responsabilità per i crimini internazionali commessi in Ucraina”.