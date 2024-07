Disabilità: Csi, 6 e 7 luglio a Castellarano le finali del Campionato nazionale delle attività paralimpiche

(Foto Csi)

Sono in programma per sabato 6 e domenica 7 luglio a Castellarano, le finali dei Campionati nazionali del Csi nelle attività paralimpiche, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di Apt Servizi Emilia-Romagna. Saranno oltre 300 gli atleti provenienti Puglia, Sicilia, Marche, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, impegnati nelle discipline di calcio a 5 (8 squadre), basket integrato (6 squadre) e pallavolo (4 squadre). Prevista anche l’esibizione di due gruppi lombardi nel sitting volley. Nell’oratorio in via Chiaviche si giocheranno le partite di calcio a 5 in due tempi da 15 minuti ciascuno, per lo scudetto Plus in campo saranno impegnate le squadre di Sportinsieme Castellarano, Fuorigioco Mantova, Istituto Villa Angela Catania, Sport senza barriere Cuneo, Frolla e Soccer Dream Team. Per il titolo Superplus giocheranno invece Virtus Bagnolo e Pepo Team Cremona. Nelle palestre Giovanni XXIII e nella Polivalente si giocheranno volley integrato e basket. Per la pallavolo saranno impegnati in campo Oratorio Murialdo Ravenna, Us Talamonese del Csi Sondrio, Asd Ushac Carpi, e Dosso Cremona. Nel basket saranno impegnate Dosso Cremona, Fuorigioco Mantova, Cince Crema, Dream Team Piacenza, Shark Cremona e Fortitudo Basket Gravina. Al lavoro nel fine settimana anche 14 direttori di gara: 6 nel basket, 3 nella pallavolo e 5 nel calcio a 5. Interverranno alle premiazioni finali Raffaele Candini, presidente del Csi Emilia-Romagna, e Alessandro Munarini, presidente del Csi Reggio Emilia.