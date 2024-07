Diocesi: Gorizia, il 12 luglio mons. Gallagher ospite ad Aquileia per i santi patroni

Venerdì 12 luglio, in occasione della solennità dei Santi Ermagora vescovo e Fortunato diacono, martiri aquileiesi e patroni dell’arcidiocesi di Gorizia e della Regione Friuli Venezia Giulia, sarà ospite ad Aquileia mons. Paul Richard Gallagher, arcivescovo titolare di Hodelm e segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Santa Sede.

Mons. Gallagher terrà una lectio magistralis alle ore 19 in piazza Capitolo sul tema “Aquileia Magistra Pacis – Un contrappunto alla diplomazia della Santa Sede” (in caso di maltempo l’appuntamento si terrà in basilica). Successivamente, alle ore 20, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica nella basilica patriarcale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /