Diocesi: Vicenza, in uscita a settembre “Un anno a tavola con Dio”

Sul sito dell’Ufficio scuola della diocesi di Vicenza c’è una brochure che presenta una nuova pubblicazione: il calendario liturgico gastronomico della diocesi di Vicenza dal titolo “Un anno a tavola con Dio”, in uscita a settembre.

L’opera è frutto della ricerca di un gruppo d’insegnanti di religione della diocesi di Vicenza con la consulenza di professionisti esperti in cucina e scienze dell’alimentazione.

“Si tratta – si legge in una nota dell’Ufficio scuola e Irc della diocesi – di un lavoro originale che mira a mettere in luce gli intrecci tra la cultura popolare e la tradizione religiosa del nostro territorio, al fine di rafforzare, nella vita familiare, il senso religioso dell’anno liturgico. Pagina dopo pagina, ricetta dopo ricetta, emergerà agli occhi dei lettori (e dei cuochi!) la forza simbolica del cibo collegato il ritmo dell’anno liturgico. Sarà anche un modo di contestare l’approccio consumistico che ha invaso le nostre mense, anche festive”.

“Le ricette che proponiamo – prosegue la nota – sono espressione di un codice culinario di una famiglia e di una comunità e portano dentro di sé, a volte inconsapevolmente, un profondo legame con alcuni elementi di etica e di spiritualità. Impareremo ad apprezzarli ogni volta che decideremo un menu, sceglieremo i prodotti, ecc…”.

Lo strumento potrà essere usato dal punto di vista pastorale negli incontri di comunità e dei gruppi (in modo particolare i gruppi adulti e di pastorale familiare) nel progredire dello sviluppo dell’anno liturgico, invitando ogni famiglia a “riprendersi il valore del cibo e della tavola”.

La pubblicazione, a cura di Ronzani Editore di Dueville, prevede quattro fascicoli per un totale di ottanta ricette del patrimonio culinario veneto e vicentino, che usciranno durante l’anno liturgico 2024-25: novembre 2024 Avvento e Natale; gennaio 2025 Carnevale e Quaresima; marzo 2025 Triduo pasquale e Tempo di Pasqua e infine a maggio 2025 il Tempo ordinario, le feste di Maria e dei santi. Con il primo fascicolo ci sarà in regalo un cofanetto per raccogliere i quattro fascicoli. A fine anno 2025 sarà disponibile anche il formato in volume unico.

Per scaricare la brochure: http://irc.diocesivicenza.it/2024/05/31/un-anno-a-tavola-con-dio/. Sulla stessa pagina c’è il modulo per la prenotazione delle copie a un prezzo scontato. L’offerta scade domani, mercoledì 31 luglio.

