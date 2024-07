Solidarietà: partita del cuore, Paolo Vallesi (Nazionale cantanti), “l’unione fa la forza”

“La Nazionale Italiana Cantanti è l’esempio che l’unione fa la forza”. Lo ha detto il vicepresidente della Associazione nazionale italiana cantanti, Paolo Vallesi, dopo aver ringraziato la Nazionale della Politica con cui quest’anno si sfiderà ne “La partita del cuore”, che verrà giocata allo stadio Gran Sasso d’Italia (L’Aquila) il 16 luglio e trasmessa in differita su Rai 1 il 17 luglio alle 21.30. “Lo stadio contiene 6800 posti e sono già stati venduti 5000 biglietti – ha proseguito Vallesi durante la conferenza stampa odierna all’Ospedale Bambino Gesù – ma attendiamo che ci sia il tutto esaurito. È già attivo il numero solidale 45585, che siamo sicuri avrà un’importanza strategica e contribuirà ad aiutare”. “Quest’anno – ha rivelato – la Partita del Cuore sarà una vera rivoluzione. Infatti, nei ‘cooling break’ ci saranno interventi musicali di notevole spessore sotto la direzione artistica di Leonardo De Amicis”. Vallesi ha poi presentato la formazione, che avrà come mister d’eccezione Albano e all’interno della quale spiccano nomi quali Enrico Ruggeri (presidente e capitano), Rocco Hunt, Rkomi, Leo Gassman, Dolcenera, Bugo, Lda, Maninni e molti altri, in particolare Bnkr44, che omaggeranno il compianto Pino D’Angiò, uno dei soci fondatori, scomparso lo scorso 6 luglio. “Tutto l’incasso – ha concluso Vallesi – verrà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila”.

