Italiani nel mondo: Bellunesi nel mondo, torna il concorso letterario per “Raccontare l’emigrazione veneta”

“Raccontare l’emigrazione veneta” è il tema del concorso letterario promosso dall’Associazione “Bellunesi nel mondo” e giunto alla terza edizione. L’iniziativa è rivolta a racconti inediti e originali, reali o di fantasia, in lingua italiana, aventi a tema l’emigrazione veneta, storica e/o attuale. Si può partecipare con un solo racconto, che deve avere una lunghezza minima di diecimila e massima di venticinquemila battute (spazi compresi). A partecipazione gratuita, il concorso prevede la selezione, da parte di un’apposita giuria, di dieci finalisti, i cui racconti verranno pubblicati in un libro edito dall’Associazione “Bellunesi nel mondo”. I primi tre classificati – spiega oggi l’associazione – riceveranno un premio in denaro di 500 euro (al primo), 300 euro (al secondo) e 200 euro (al terzo). La cerimonia di premiazione, nel corso della quale verrà svelata la graduatoria finale, si terrà il 21 dicembre a Belluno mentre l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 4 novembre. Per il bando del concorso, con l’indicazione delle modalità di partecipazione, consultare il sito www.bellunesinelmondo.it. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a concorsoemigrazione@bellunesinelmondo.it.

