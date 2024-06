Settimane sociali: Pistoia, martedì incontro “Mediare i conflitti è partecipare alla democrazia” con il card. Zuppi e mons. Tardelli

“Mediare i conflitti è partecipare alla democrazia”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma martedì 11 giugno, a Pistoia, al quale parteciperanno il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, in dialogo con esperti del mondo accademico.

L’appuntamento, ospitato dalle 9.30 presso il Seminario vescovile, è organizzato dalla diocesi di Pistoia in collaborazione con l’Associazione nazionale Avvocati per la mediazione (Unam) come momento di confronto in preparazione alla 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio prossimi. Dopo il saluto introduttivo di mons. Tardelli, i lavori saranno introdotti da Paola Lucarelli, docente di Diritto commerciale dell’Università di Firenze, e da Chiara Giaccardi, docente di Sociologia e antropologia dei media dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Seguirà la tavola rotonda, moderata da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, alla quale con il card. Zuppi parteciperanno Mauro Magatti, docente di Sociologia ed economia dell’Università Cattolica, e Andrea Simoncini, docente di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze.

