Per la prima volta dopo la pandemia, le sacre reliquie di Sant’Antonio da Padova nei giorni di Tredicina tornano a viaggiare per il mondo accompagnate da alcuni frati della Basilica di Padova, per raggiungere i devoti di ogni dove e festeggiare così la solennità del 13 giugno. Tre le destinazioni: Toronto, in Canada; Melbourne e Adelaide in Australia; New York e New Jersey negli Stati Uniti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /