Stili di vita: Acli, oggi e domani a Roma l’evento “Famiglia e lavoro, un intreccio per generare speranza”

È in programma per oggi 7 e domani 8 giugno, nel Centro congressi Seraphicum in via del Serafico 1 a Roma, l’evento “Famiglia e lavoro, un intreccio per generare speranza”, organizzato dall’Area famiglia e stili di vita delle Acli nazionali, in collaborazione con il Coordinamento donne nazionale e l’Area lavoro delle Acli nazionali. Si tratta dell’ultimo appuntamento del ciclo di laboratori delle Acli per le realtà territoriali che si occupano di famiglia, conclusione del percorso di aggiornamento e di condivisione di 2 anni progettato dall’Area famiglia e stili di vita. L’incontro conclusivo è dedicato al tema del lavoro che cambia, nelle forme e nei contenuti, e come questi cambiamenti impattano sulle famiglie. Il workshop si aprirà venerdì 7 giugno con un’introduzione ai lavori di Lidia Borzì, cui seguirà una panoramica sullo scenario internazionale a cura di Liliana Ocmin, membro del Board dell’Ilo. Smart working quale innovazione relativa alle modalità della prestazione lavorativa, nella presentazione della ricercatrice Acli Federica Volpi, con il commento scientifico di Silvia Sansonetti della Fondazione Brodolini e le sottolineature di Chiara Volpato e Stefano Tassinari, promotori della ricerca. Nella sessione pomeridiana spazio riservato al lavoro che cambia da diverse prospettive: quella sindacale, con l’intervento di Natale Di Cola, segretario Cgil di Roma e Lazio; quella dell’Ente locale, con il contributo di Titti Di Salvo, presidente municipio IX Roma Eur; quella dei vertici d’azienda, con l’intervento di Maria Antonietta Mura, vicepresidente Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria; e quella degli enti di formazione con Paola Vacchina, presidente di Forma. La sessione di sabato 8 giugno sarà dedicata all’impegno a favore del lavoro e delle famiglie messo in campo dalle Acli attraverso i suoi servizi e le sue associazioni, e attraverso le reti in cui sono coinvolte. Interverranno Erica Mastrociani per Enaip, Filippo Pinzone per Aif, Simone Bellezza per il Patronato Acli, Mara Ginnetteli per le Acli Colf, mentre Mariangela Perito esporrà l’esperienza del Progetto Policoro, Livio Bertola del Consorzio Aipec l’esperienza dell’economia di comunione. Concluderanno i lavori Lidia Borzì e Stefano Tassinari. Nel corso dei lavori interverrà il presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /