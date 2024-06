Diocesi: Lamezia Terme, dal 26 luglio il Genfest dei giovani del sud Italia e Sardegna

Si svolgerà dal 26 al 30 luglio, a Lamezia Terme, il Genfest, uno dei grandi eventi legati al Movimento dei Focolari. Sono attesi centinaia di giovani da tutto il Sud Italia e dalla Sardegna. Quest’anno il Genfest mondiale si svolgerà ad Aparecida, in Brasile, per la prima volta dal 1973 nel continente sudamericano. Contemporaneamente altri Genfest si svolgeranno in varie parti del mondo. Le regioni del Sud Italia e la Sardegna, “in una simbolica staffetta” subito dopo l’evento brasiliano, ripropongono la stessa iniziativa a livello locale “attraverso un percorso immersivo e pratico di conoscenza della cultura della pace, della fraternità e della solidarietà”. Negli stessi giorni, i giovani dell’Italia settentrionale e del centro si ritroveranno a Loppiano, in Toscana. Il programma dettagliato dei tre giorni, le iniziative e gli ospiti saranno resi noti nelle prossime settimane.

