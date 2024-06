Giornata mondiale oceani: Ingv, laboratori, seminari, giochi, attività e mostre tra scienze e arte a Palermo, Roma e Lerici

Dal 6 all’8 giugno torna l’appuntamento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con la “Giornata mondiale degli oceani: conoscere, comprendere, convivere”, l’evento che celebra il World Oceans Day (Wod), istituito dalle Nazioni Unite, per sensibilizzare curiosi e appassionati sull’impatto che le azioni dell’uomo hanno sull’oceano, risorsa fondamentale per la conservazione della vita sulla Terra.

Quest’anno, la Giornata dell’Ingv vanta uno dei più prestigiosi riconoscimenti conferiti nel nostro Paese, la Medaglia del presidente della Repubblica, a sancire l’apprezzamento del capo dello Stato Sergio Mattarella per il particolare interesse scientifico e culturale rivestito dalla manifestazione curata dall’Istituto.

La Giornata mondiale degli oceani, grazie alla partecipazione della Joint Research Unit Emso Italia e di Emso Eric, vedrà l’Ingv ancora una volta promotore di un’iniziativa che intende raccogliere tutta la comunità scientifica nazionale impegnata nello studio dell’oceano e del clima.

La manifestazione farà tappa a Palermo, Roma e Lerici con un format in cui scienza e arte faranno immergere i visitatori nell’ambiente marino, consentendo loro di conoscere meglio questa nostra straordinaria risorsa e le possibili azioni da intraprendere per contribuire alla sua conservazione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /