Ambiente: Legambiente, sono oltre 60 i campi estivi di volontariato in Italia

Sono oltre 60 i campi di volontariato ambientale di Legambiente in programma in tutta Italia da giugno a ottobre. Al centro la salvaguardia e la tutela degli ambienti naturali all’insegna della condivisione e della collaborazione. I campi hanno una durata da una settimana a dieci giorni: adulti, ragazzi e famiglie potranno partecipare a una delle molteplici esperienze organizzate in Italia dall’associazione ambientalista.

“L’obiettivo – spiega Mattia Lolli, responsabile volontariato Legambiente – è costruire una rete di persone informate e coscienti che con il loro esempio di cittadinanza attiva possano dare gambe a un cambiamento dal basso. I campi sono anche l’occasione per svolgere attività concrete a supporto e sostegno di un territorio e della comunità che lo abita; pertanto, data la specificità di alcuni lavori, all’inizio di ogni esperienza viene fornita l’adeguata formazione ai partecipanti, insieme alle informazioni sul contesto in cui si va ad agire, in modo che i volontari e le volontarie possano essere protagonisti attivi della rigenerazione di quel luogo”. Tra le decine di opportunità disponibili, il campo La magia del Sinis in Sardegna è pronto ad accogliere sia adulti (18+) che ragazzi (14-17 anni) da giugno a settembre. A Cabras, in provincia di Oristano, nel cuore dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, i partecipanti potranno collaborare ad attività di sensibilizzazione e informazione rivolte ad abitanti e turisti per una corretta fruizione dell’ambiente marino e costiero.

Torna per l’ottavo anno consecutivo Vele Spiegate, i campi in barca a vela per imparare a vivere sul mare e con il mare. Nel corso della settimana dedicata al campo, i volontari non solo apprenderanno alcune conoscenze di vela storica ma contribuiranno ad attività di pulizia di spiagge difficilmente raggiungibili via terra e al monitoraggio dei rifiuti attraverso la tecnica del Beach Litter secondo il protocollo europeo.

E ancora da giugno a ottobre, nell’isola di Lampedusa, i volontari 18+ sperimenteranno attività di monitoraggio di nidi di tartarughe Caretta caretta, mentre tra il 20 luglio e il 24 agosto, nel borgo Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, nel Parco Nazionale dell’Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (Basilicata), ci si concentrerà sui sentieri, negli spazi antistanti l’Oasi faunistica del Cervo, con attività di pulizia, sistemazione di percorsi, cartellonistica e manutenzione generale. Al centro delle attività dei tre campi abruzzesi organizzati per il mese di agosto tra Atessa (Ch), Bomba (Ch) e Isola del Gran Sasso d’Italia (Te), la valorizzazione dei sentieri che erano parte delle antiche vie tratturali, insieme al recupero e ripristino dei muretti a secco, Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Vi sono anche proposte di campi all’estero o la possibilità di partecipare ad eventi come lo Youth climate meeting, l’incontro annuale dei giovani attivisti e attiviste di Legambiente che si terrà a Paestum dal 20 al 23 giugno, e Festambiente, il festival ecologista organizzato dall’associazione ambientalista in Maremma dal 7 all’11 agosto. Info: volontariato.legambiente.it o volontariato@legambiente.it.

