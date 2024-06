Elezioni europee: Trieste, stasera un incontro organizzato dalla Pastorale universitaria

“Un voto per costruire l’Europa”. Stasera la Pastorale universitaria della diocesi di Trieste invita ad un appuntamento per saperne di più e tener accesa la responsabilità sulle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno e per una partecipazione consapevole. “Sarà un incontro di conoscenza generale delle elezioni europee – storia e significato -, del loro valore e senso nel contesto attuale e delle modalità di voto ed elezione. Non sarà una presentazione di alcun programma politico”, spiega la diocesi.

L’appuntamento è alle 20,30, presso il Teatro dei Salesiani. Interverrà Fabiana Martini, giornalista e portavoce di Articolo 21 del Friuli Venezia Giulia.

