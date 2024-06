Diocesi: Termoli-Larino, visita di una delegazione di Caritas del Senegal

Sabato 1 giugno la Caritas diocesana di Termoli-Larino ha ospitato una delegazione Caritas del Senegal, in visita nella Chiesa di Abruzzo-Molise. Questo gemellaggio – spiegano in una nota Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori Caritas Termoli-Larino – è stato voluto da Caritas Italiana, come progetto di collaborazione con la Chiesa Cattolica del Senegal, in occasione dei 50 anni dalla istituzione di Caritas Italiana. Ogni diocesi ha accolto e mostrato alla delegazione l’attività e i progetti delle Caritas diocesane, in vista della creazione di un progetto di collaborazione con il Senegal. I due direttori Caritas Termoli-Larino hanno presentato il progetto con l’Azienda agricola Di Vaira di Petacciato, la mensa e l’emporio solidale “Ti Senghè”. Per pranzo la delegazione del Senegal è stata ospitata nella mensa Caritas come segno di accoglienza e condivisione. Nel pomeriggio c’è stato l’incontro con tutta l’Area dello Sviluppo Umano Integrale: Caritas, Pastorale della Salute, Un Paese per Giovani, Centro Missionario, Consulta diocesana dei laici, Centro di aiuto alla Famiglia con scambi relativi alle attività in essere e a progetti futuri. La giornata si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale presieduta dal vicario vescovile, don Marcello Paradiso, e una cena di congedo. Oggi, tutta la delegazione regionale saluterà la delegazione del Senegal in partenza per Roma, dove incontrerà Papa Francesco all’udienza generale e rientrerà in Senegal. A novembre sarà organizzato un viaggio in Senegal per avviare il progetto di gemellaggio.

