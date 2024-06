Settimane Sociali: a Trieste anche l’Ucsi. Il 4 luglio un corso di formazione

L’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) sarà presente a Trieste alla 50ª edizione delle Settimane sociali dei cattolici in Italia. Dal 3 al 7 luglio sarà possibile entrare in contatto con l’associazione presso lo stand situato ai Villaggi delle buone pratiche dove saranno presenti altre realtà associative e istituzioni cattoliche. Per l’occasione l’Ucsi ha promosso, per il 4 luglio, il corso di formazione giornalisti sul tema: “Giornalisti sentinelle dello stato di salute di una democrazia. Oltre le 5W, 5M per un giornalismo responsabile”. L’evento, promosso congiuntamente dall’Ucsi Nazionale, dall’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, dall’Ordine nazionale dei giornalisti, sarà aperto dal presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Cristano Degano, dal presidente dell’Ucsi FVG, Salvatore Ferrara. A relazionare saranno il presidente nazionale dell’Ucsi, Vincenzo Varagona, il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo, i curatori del position paper “Oltre le 5W, 5M per un giornalismo responsabile “Giuseppe Delle Cave e Renato Piccoli di Rai Parlamento. Modera i lavori la vice presidente nazionale dell’Ucsi Maria Luisa Sgobba. Al termine dei lavori sarà distribuito il position paper, già consegnato al presidente della Cei Matteo Zuppi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /