Diocesi: Pescia e Pistoia festeggiano il Giubileo d’Oro del vescovo mons. Tardelli. Un messaggio anche da papa Francesco

Celebra mezzo secolo di sacerdozio il vescovo di Pescia e Pistoia, mons. Fausto Tardelli. E’ stato, infatti, ordinato il 29 giugno 1974 per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo Giuliano Agresti. Per l’occasione il presule presiederà una messa nella cattedrale di Pistoia, dedicata a San Zeno, domani alle 18.00. Nell’occasione la diocesi di Pistoia vedrà la conclusione anche del Sinodo diocesano a distanza di due anni dal suo inizio. I cinquant’anni successivi all’ordinazione presbiterale di mons. Tardelli – spiega oggi la diocesi di Pescia in una nota – sono sintetizzati nel suo profilo biografico. Di esso “si profila la sua mirabile figura di sacerdote attivo e, successivamente, di vescovo illuminato e sapiente”. In questi giorni molti gli auguri pervenuti a mons. Tardelli. Papa Francesco ricorda “il suo impegno, fruttuosamente esercitato per il bene dei fedeli delle comunità di San Miniato, poi di Pistoia e di Pescia, unite in persona Episcopi”: “memori anche del suo servizio nella Conferenza Episcopale Italiana e in quella Toscana – scrive il Pontefice – lo ringraziamo vivissimamente, tenendo anche in considerazione la sollecitudine apostolica, rivolta con impegno instancabile nei confronti del gregge dei fedeli, e la sollecitudine pastorale con la quale ha svolto il suo incarico ed ha guidato i fedeli, nutrendoli con la parola di Dio e con l’esempio della carità di Gesù Cristo, dando prova di fedeltà ed amore verso tutta la comunità e i suoi singoli membri”. Anche la diocesi di Lucca – dove è nato il 5 gennaio 1951 – ha inviato il suo messaggio di auguri al vescovo Tardelli. “Con gioia e riconoscenza” la diocesi lucchese ne ricorda “il servizio a Lucca, dove è avvenuta la sua formazione e la sua ordinazione, e si felicita per i doni ricevuti grazie alla sua testimonianza quotidiana di fede”. Da qui l’augurio di “proseguire il suo ministero con il tradizionale vigore e la sua spiccata umanità, a servizio delle diocesi che tuttora guida e a favore della Chiesa tutta”. “Una ricorrenza molto importante, che racconta e celebra i tanti anni di servizio alla Chiesa del nostro pastore”, scrive in un messaggio il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi: “da solo pochi mesi monsignor Tardelli è anche vescovo della diocesi di Pescia, pochi mesi che sono comunque bastati a farci apprezzare la qualità della guida spirituale che oggi regge la Chiesa pesciatina, un uomo capace di un prezioso e sempre puntuale operato in ambito ecclesiale e sociale”.

