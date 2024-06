Settimane sociali: Mppu, domani a Roma un incontro pubblico sul tema “Per una democrazia delle relazioni”

Il Movimento politico per l’unità in Italia, rete di cittadini impegnati in politica aderenti al Movimento dei Focolari, organizza un incontro pubblico domani a Roma, presso la sala del Carroccio in Campidoglio, sul tema “Per una democrazia delle relazioni”.

Dopo il saluto iniziale di Barbara Funari, assessora alle politiche sociali di Roma Capitale, sono previsti alcuni interventi: il co-presidente del Movimento dei Focolari Jesus Moran, Daniela Ropelato, docente di Scienza politica all’Università Sophia di Loppiano (Fi), ed Ernesto Preziosi, storico e presidente di Argomenti 2000. Modera questa parte Giulio Meazzini, direttore della rivista Città Nuova.

Nella seconda parte dell’incontro si terrà un dialogo a più voci a cui parteciperanno Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Valentina Grippo, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, Filippo Sensi, vicepresidente della Commissione Diritti umani del Senato della Repubblica, Claudio Sardo, giornalista e scrittore, e Reka Smerenskji, ambasciatrice. Modera questa parte Matteo Gianni, copresidente di Mppu Italia.

L’incontro si inserisce nel percorso preparatorio della 50ª Settimana sociale dei cattolici italiani in programma a Trieste nella prima settimana di luglio.

Il tema della crisi della partecipazione democratica, evidente anche in questi giorni con l’alto tasso di non partecipazione al voto, “ci interroga come credenti e come cittadini responsabili. La politica debole e polarizzata di questo tempo rischia di indebolire le radici democratiche e la coesione sociale nel nostro Paese”, si legge in una nota.

“Ritessere relazioni dal basso, privilegiare il dialogo come metodo costante del confronto politico, valorizzare forme rinnovate di partecipazione dei cittadini al governo delle comunità sono esperienze già presenti nel nostro impegno che possono contribuire al rafforzamento del sistema partecipativo e deliberativo per una democrazia di qualità”, conclude la nota.

Il convegno avrà inizio alle 17.00 ed è a ingresso libero. Info: info.italia@mppu.org e 349-1668061.

L’evento si potrà seguire anche online al seguente link: https://www.youtube.com/live/sDBqXTZ-2uc?si=-joqBSt31Okt_OOr.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /