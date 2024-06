Famiglie numerose: Riccione, sabato e domenica la festa per i 20 anni di Anfn

(Foto Anfn)

Riccione per due giorni capitale delle famiglie numerose d’Italia. Per festeggiare i venti anni dalla sua fondazione Anfn – l’associazione che raduna e dà voce alle grandi famiglie italiane – offre alle famiglie associate l’ingresso ai parchi tematici di Aquafan e Oltremare. Da sabato, alle ore 10, a domenica, alle ore 18, tra gli utenti dei due parchi della città della riviera romagnola, ci saranno mille e più bambini e adolescenti cresciuti in famiglie numerose.

Sono 814mila (fonte Istat) le coppie con almeno tre figli minori in Italia. Rappresentano una minoranza rispetto alle famiglie composte da papà, mamma e due figli (3 milioni e 401mila), e a quelle dove i genitori si prendono cura di un solo figlio (3.880mila).

Dal 2004 l’Associazione nazionale famiglie numerose le raduna e dà loro voce. La sua costituzione porta la data del 26 luglio 2004, festa dei santi Anna e Gioacchino, i nonni di Gesù. La città di origine: Brescia. La sede nazionale: nel quartiere “La famiglia”.

Un’associazione nata dall’incontro di due papà di prole numerosa in un supermercato della città di fronte ad un banco del pesce, che mai avrebbero potuto permettersi per le loro famiglie. “Da soli non contiamo nulla, insieme possiamo fare molto”, si dissero i due papà.

Fu un teatro parrocchiale a ospitare il primo incontro: Mario Sberna, co-fondatore e primo presidente di Anfn, allora era consigliere comunale: “Fu facile per me avere accesso ai dati delle famiglie numerose di Brescia. Pochi minuti dopo la richiesta, sapevo già vita, morte e miracoli delle 486 famiglie numerose residenti in Comune”, racconta. Così si organizzò il primo Forum delle famiglie numerose bresciane.

Oggi l’Associazione nazionale famiglie numerose è radicata in ogni angolo d’Italia e in venti anni di vita ha coinvolto oltre 28mila famiglie.

Il 1° settembre, a Brescia, ci sarà l’evento commemorativo vero e proprio, all’interno della festa regionale delle famiglie numerose della Lombardia. Con Mario ed Egle Sberna, ci saranno i testimoni della prima ora, tra cui l’attuale vescovo di Bergamo (e allora vescovo di Brescia) Francesco Beschi, il sindaco di allora Paolo Corsini, Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, e fra Adriano Appollonio.

L’evento delle famiglie numerose italiane, nel fine settimana, coincide anche con un altro compleanno, quello dell’Elfac (European large families confederation), la federazione che raduna tutte le associazioni di famiglie numerose presenti in Europa. Sono 21 le associazioni gemelle di Anfn: si trovano in Austria, Andorra, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Serbia, Spagna Svizzera, Svezia, Ucraina e Ungheria, mentre in via di costituzione è l’associazione nazionale delle famiglie numerose irlandesi. Costituita il 27 marzo 2004, ha sede a Barcellona ed è presieduta da una mamma italiana, la bergamasca Regina Florio.

Sabato pomeriggio, alle 15.30, i vertici di Elfac si incontreranno al padiglione Dmax. Con Regina Florio interverranno Raul Sanchez segretario generale di Elfac (Spagna), Elisabeth Mueller, vicepresidente Elfac (Germania), Laszlo Marky, fondatore e presidente onorario di Elfac (Ungheria), Alfredo Caltabiano, presidente di Anfn.