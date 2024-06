Elezioni europee: musica, giochi on line, inclusione e sport per invitare i cittadini al voto del 6-9 giugno

(Foto Parlamento europeo)

La prossima settimana, tra il 6 e il 9 giugno, oltre 370 milioni di cittadini europei potranno votare nei 27 Stati membri per eleggere 720 membri del Parlamento europeo. Nel frattempo si moltiplicano le iniziative per informare sull’importanza del voto alle elezioni. Si sono spesi in questo senso alcuni club sportivi con i relativi big, esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura, i vincitori delle scorse edizioni del Premio Sacharov. Fra gli esempi si potrebbe citare Game In Society che ha reso disponibile gratuitamente il gioco “Europe Race To Democracy” a partire dal 28 maggio per gli oltre 500 milioni di abbonati a Fortnite, unendo le forze con la campagna del Parlamento “Usa il tuo voto” per incoraggiare la partecipazione democratica dei giovani cittadini. Il gioco è accessibile su Fortnite con il codice 8132-4493-8197.

#WeVoteForEurope è invece una campagna avviata da Yourope e.V. e lanciata insieme all’Associazione europea dei festival (Efa), le due più importanti organizzazioni che rappresentano i festival europei. Insieme, mirano a coinvolgere il loro pubblico nell’esercizio del diritto di voto.

L’inclusione, la tolleranza e la solidarietà sono valori europei fondamentali. Per promuoverli, l’ufficio del Parlamento europeo in Portogallo ha collaborato con Europe XXI e Surfing Life Club per due sessioni di surf inclusive l’1 e il 2 giugno.

Il 28 maggio l’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Grecia e il comune di Atene hanno organizzato congiuntamente una tombola per volontari e anziani.

L’ufficio del Parlamento europeo in Slovenia ha collaborato con i conduttori dello spettacolo notturno Rtvslo Tilen Artač e Robert Petan su tre video musicali che promuovono le elezioni europee.

I volontari della comunità “eu” hanno lanciato un’app europea denominata Palumba per aiutare gli elettori a individuare le opzioni politiche che meglio si adattano alle loro preferenze in occasione delle elezioni.

Il coro bulgaro “Il mistero delle voci bulgare” (qui sotto il video), insieme all’Istituto per lo sviluppo dell’ambiente pubblico e alla Fondazione Convo, ha girato diversi video sulla bassa affluenza. Un terzo dei cantanti inizia a cantare, e l’intero coro si unisce in seguito per evidenziare la differenza che la partecipazione può fare.