Caritas Bolzano-Bressanone: l’8 giugno convegno su “Minori difficili?” Conoscere e aiutare adolescenti e giovani che soffrono”

“Minori difficili? – Conoscere e aiutare adolescenti e giovani che soffrono”. Sarà questo il tema di un convegno che si svolgerà sabato 8 giugno, dalle 9 alle 12.30, a Bolzano su iniziativa della Caritas di Bolzano-Bressanone e del Centro Pace. Una iniziativa – spiegano i promotori – che vuole essere l’occasione per “confrontarsi su casi concreti di ragazze e ragazzi cosiddetti ‘difficili’ in contesti di fragilità sociale, con particolare attenzione alla realtà locale”. “Spesso i comportamenti ‘antisociali’ dei giovani nascono da fragilità famigliari o economiche e dalla marginalità sociale. Sono cioè il frutto di una sofferenza di fondo, che va compresa e lavorata da tutta la comunità educante”, spiega Silvia Golino, del servizio Caritas di ‘Mediazione interculturale’ e moderatrice del convegno: questo convegno vuole essere “un dialogo aperto del pubblico con esperti nell’aiuto di minori in condizione di fragilità”. L’invito a partecipare è tutte le realtà del territorio, soprattutto quelle “che vivono in prima linea il confronto con le ragazze e i ragazzi cosiddetti ‘difficili’”. Il convegno, che si svolgerà presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, vedrà gli interventi di Tito Baldini della Società Psicoanalitica Italiana ed esperto di bambini e adolescenti, e la psicologa Maria Rosa Irrera. Saranno presenti anche la direttrice della Caritas, Beatrix Mairhofer e l’assessora comunale Chiara Rabini. Il convegno sarà anticipato il giorno prima con la presentazione del libro “Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti” con la presenza dell’autore Tito Baldini, presso la Nuova Libreria Cappelli.

