Terzo settore: in memoria di Claudia Fiaschi un premio per le migliori testi di laurea

Sarà dedicato a Claudia Fiaschi, ex portavoce nazionale del Forum Terzo settore e figura di riferimento nel mondo del sociale, scomparsa prematuramente lo scorso marzo, il premio per le migliori tesi di laurea magistrale e di dottorato sui temi del Terzo settore. Istituito due anni fa dal Forum Terzo settore con il nome di “Premio Sinergie” e un contributo di 3mila euro, dal prossimo anno sarà intitolato a Fiaschi e vedrà la collaborazione di “Corriere Buone Notizie” e di diversi istituti universitari. “Il mondo del Terzo settore è profondamente grato a Claudia Fiaschi e dedicarle questo riconoscimento credo sia un buon modo per ricordare anche nei prossimi anni la sua spinta all’innovazione sociale, la sua vicinanza ai giovani, la solidarietà che è stata per lei una ragione di vita”, ha detto Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo settore. La seconda e ultima edizione del “Premio Sinergie” per le migliori tesi nell’anno 2023 è stato consegnato lo scorso 29 maggio, in occasione dell’Assemblea del Forum Terzo settore, a Francesca Zeppetella per la tesi di laurea magistrale dal titolo “La cultura crea: imprenditorialità innovativa ed esperienze di Terzo settore per la rigenerazione culturale” e a Valeria Cotza per la tesi di dottorato di ricerca dal titolo “Il paradosso dell’inclusione. Uno studio nel campo delle scuole popolari e della seconda opportunità”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /