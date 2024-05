Salesiani: Mgs, il 1° e 2 giugno a Napoli “Festa Giovani” con mons. Battaglia e il procuratore Gratteri

Oltre 400 ragazzi provenienti da Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Albania e Kosovo si ritroveranno sabato 1° e domenica 2 giugno a Napoli, tra il centro storico e il quartiere Vomero, per la “Festa giovani” organizzata dal Movimento giovanile salesiano (Mgs). Legalità, cittadinanza attiva, bene comune e sogni sono le tematiche che verranno approfondite attraverso incontri, momenti di confronto e di riflessione. Si parte il 1° giugno, alle 17, con il dialogo tra i giovani, mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, e Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli. Si continuerà con i laboratori che permetteranno di conoscere, per le vie del Vomero, diverse figure che incarnano i valori della legalità. Alle 22 è previsto il concerto dei “Reale”, band di christian music, al termine del quale si svolgerà l’Adorazione eucaristica.

Domenica mattina, spazio alla testimonianza di Lucia Montanino, assistente sociale vedova di una guardia giurata uccisa dalla camorra, e alla condivisione. L’evento si concluderà con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Ispettore dei Salesiani del Sud, don Gianpaolo Roma. “I giovani – afferma don Giuseppe Russo, delegato ispettoriale della pastorale giovanile e responsabile della Festa Giovani – hanno bisogno di risposte, di chiavi di senso in un momento storico dove sembra regnare il nonsense, l’assurdo. Riscoprire il proprio essere cittadini del mondo, cristiani inseriti attivamente in una società, è essenziale per i nostri ragazzi”. Nel solco dell’insegnamento di don Bosco, “santo sociale, uomo del suo tempo, profeta del nostro tempo”.

