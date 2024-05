Violenza sulle donne: Telefono Rosa Piemonte, al via la campagna “Serve alleanza” per coinvolgere anche gli uomini

(Foto Telefono Rosa)

Telefono Rosa Piemonte lancia la campagna di informazione e sensibilizzazione “Serve alleanza”, realizzata nell’ambito del progetto “Skills for the future”, ideata dall’Associazione all’interno del bando Next Generation You, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

“La violenza maschile sulle donne non può essere una questione solo femminile: non è accettabile che il contrasto alla violenza consista più o meno esclusivamente in limitazioni o impedimenti alla libertà delle donne, affinché non si espongano alle aggressioni maschili – si legge in una nota di Telefono Rosa – . È un tema che deve riguardare le donne ma, insieme, anche gli uomini: nessuno di loro, per prendere le distanze dal problema, può accampare l’alibi di non essere, personalmente, un violento”. La violenza maschile contro le donne “è un fenomeno con radici profonde, che investe un genere, quello maschile, nei confronti di quello femminile”.

Di qui la campagna “Serve alleanza” rivolta alla cittadinanza, cominciando proprio dalle generazioni più giovani: di fronte ad eventi che sono diffusi, quotidiani e anche sempre più drammatici nella loro efferatezza, occorre una attenzione collettiva ispirata a vicinanza, attenzione, solidarietà. “Donne e uomini devono essere uniti per prevenire e contrastare (insieme) qualunque aggressione maschile su una donna, solo perché donna: senza indulgere superficialmente su quei comportamenti di indifferenza e di omertà che invece alimentano le aggressioni. La violenza non è un fatto privato, è un problema sistemico e radicato che riguarda la società intera”. Il punto “non è esclusivamente insegnare alle donne come difendersi, ma soprattutto impedire agli uomini di offendere”.

La campagna è stata concepita e realizzata dallo staff del Telefono Rosa Piemonte, con la consulenza per il settore comunicazione della società InVento Lab di Milano. Accanto alle produzioni grafiche, inserite sul sito del Telefono Rosa Piemonte e su Facebook, Instagram, LinkedIn e Canale YouTube, verrà attivata dalla Rivetti Pubblicità una sensibilizzazione sul digitale: un target predefinito di cittadine/i sarà raggiunto da una digital e social communication, cliccando sulla quale sarà possibile accedere a tutti i materiali prodotti dall’associazione. La campagna intende avviare e realizzare azioni concrete, con un’alleanza nelle scuole, nei quartieri, nelle città: un patto che non trascuri alcuna donna e che non consenta ad alcun uomo di essere violento nei confronti di una bambina, di una ragazza o di una donna, in qualunque luogo ed in qualunque circostanza. Alleanza, conclude Telefono Rosa, significa “promuovere relazioni positive, rispettose, paritarie, per la costruzione di una comunità senza violenza di genere: questa è la svolta culturale cui ciascuno può (e deve) personalmente contribuire”.