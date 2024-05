Elezioni europee: Telefono Azzurro, 10 proposte e strategie concrete per tutela e valorizzazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti

(Foto Telefono Azzurro)

Telefono Azzurro ha illustrato oggi, a Roma, in vista delle prossime elezioni europee, 10 proposte e strategie concrete da condividere con le istituzioni, a breve e lungo termine, volte alla tutela e alla valorizzazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti di oggi e del domani, sia nel mondo reale che nel mondo del digitale.

La prima proposta è “supportare il potenziamento e la pubblicizzazione delle linee d’ascolto per bambini e adolescenti”. La seconda è “collaborare con la comunità scientifica e accademica sul tema della salute mentale”. La terza “sensibilizzate sulla problematica e sulle conseguenze degli abusi e della violenza a danno dei bambini e di adolescenti”. La quarta “promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo di bambini e adolescenti nei processi decisionali”. La quinta “rafforzare le azioni e aggiornare le strategie di contrasto alla creazione, diffusione e divulgazione del Child Sexual Abuse Material (Csam)”. La sesta “istituire una Cop (Conference of the parties) per lo sviluppo di un ecosistema digitale a misura di bambini e adolescenti”. La settima “promuovere una progettazione by design di sistemi di parental control che consentano di attuare la co-responsabilità genitoriale nella fruizione dei contenuti digitali e utilizzare le potenzialità dell’Intelligenza artificiale e della data intelligence per implementare i sistemi di age verification efficaci”. L’ottava “impedire lo sviluppo di sistemi di Intelligenza artificiale che non siano basati su fonti di dati dichiarate, trasparenti e verificabili, per limitare la diffusione di fake news e deep fake”. La nona “eliminare le barriere economiche, sociali e culturali che ostacolano un accesso equo e inclusivo alle risorse positive dell’ecosistema digitale”. La decima “strutturare, favorire e sostenere i programmi educativi e formativi di lungo termine basati su una “pedagogia digitale integrale” rivolti a minori e per esteso ai genitori e ai diversi soggetti e agenzie educative”.

Il Manifesto di Telefono Azzurro ha l’obiettivo di “proporre un’agenda concreta affinché i diritti dei bambini e degli adolescenti siano pienamente rispettati e ascoltati in ogni condizione in cui essi si trovano. Si propone come un luogo di confronto per la politica, i corpi sociali intermedi, i soggetti economici, le Istituzioni europee e internazionali e il vasto mondo delle realtà sociali e non profit che operano nell’ambito della tutela dell’infanzia e costituiscono un patrimonio di idee, di proposte, di competenze che le Istituzioni europee devono saper vedere come risorsa per indirizzare percorsi legislativi e normativi concreti e aderenti ai reali bisogni di bambini e adolescenti”. Il Manifesto è stato già sottoscritto da 33 candidate e candidati alle elezioni europee 2024.