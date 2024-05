Teologia e filosofia: Pfts e Dissuf, a Cagliari il 5 giugno un incontro su “Alterità e Rivelazione: sguardi sulla Trinità a partire da Klaus Hemmerle”

La Facoltà Teologica della Sardegna sta avviando un progetto di collaborazione e ricerca con il Dipartimento di Scienze dell’Uomo (Dissuf) dell’Università degli studi di Sassari su un territorio di confine tra teologia e filosofia. Si tratta di un’iniziativa, ancora in fase di definizione, che veniva auspicata da tempo da entrambe le parti, ma che solo quest’anno ha avuto un inizio concreto.

“Siamo convinti – ha detto il preside della Facoltà Teologica, don Mario Farci – che nei tempi attuali sia molto importante lavorare insieme e approfondire sempre di più quei temi che accomunano visioni e prospettive diverse all’interno del mondo della cultura. Di fronte alle sfide del mondo, teologia e filosofia hanno oggi una nuova possibilità di dialogare, superando forse antiche divisioni e ponendosi davanti ai problemi con uno sguardo nuovo. L’inizio della nostra collaborazione con l’Università di Sassari va proprio in questa direzione e noi tutti ci auguriamo che prosegua e produca dei frutti”.

Il primo appuntamento di questa collaborazione sarà un incontro nel quale docenti dell’Università di Sassari e della Facoltà Teologica della Sardegna rifletteranno su alcune prospettive di ontologia trinitaria a partire da una serie di teologi e filosofi che sono stati decisivi per il XX secolo, come Karl Barth, Romano Guardini e Pavel Florenskij.

L’appuntamento dal titolo “Alterità e Rivelazione: sguardi sulla Trinità a partire da Klaus Hemmerle” si terrà nell’aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna, a Cagliari, mercoledì 5 giugno, alle 16.

Dopo i saluti del preside della Facoltà Teologica, don Mario Farci, interverranno Andrea Oppo (Pfts) su “La ‘logica’ della Trinità nella teologia dei Pavel Florenskij”; Daniele Vinci (Pfts) su “Il fondamento trinitario del personalismo dialogico di Romano Guardini”; Diego Zanda (Pfts) su “‘Dio si rivela come il Signore’. Rivelazione e conoscenza di Dio nella teologia trinitaria di Karl Barth”; Carmelo Meazza (Università degli studi di Sassari) su “Evento e Rivelazione”.

Modera l’incontro Alberto Cosseddu, dottore di ricerca in Scienze religiose all’Università della Svizzera italiana.

