Diocesi: Potenza. Mons. Carbonaro ai giovani, “non vi rassegnate, siate creativi nel posto dove il Signore vi ha fatto nascere, non dovete andare via!”

“Non vi rassegnate, siate creativi nel posto dove il Signore vi ha fatto nascere e insieme possiamo creare il bene per ciascuno”. Questo il messaggio lanciato ai giovani dall’arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Davide Carbonaro, nell’incontro informale con i giornalisti avuto nella sacrestia della cattedrale al termine della celebrazione eucaristica con cui sabato ha iniziato il ministero episcopale nell’arcidiocesi. “Io – ha spiegato – ho l’esperienza di quando, bambino, ho lasciato la Sicilia con il mio papà per lo stesso motivo per cui molti giovani e molte famiglie vanno via dalla Basilicata. So che cosa significa essere ‘sradicato’ e andare altrove. So che cosa si prova ma, per favore, qui nella vostra terra insieme possiamo costruire il bene per ciascuno”. Un appello ribadito anche al teatro don Bosco, durante la festa di accoglienza, quando – viene spiegato in una nota dell’arcidiocesi – ha indicato proprio nella questione giovanile una delle linee pastorali fondamentali del suo ministero. Rivolgendosi ai giovani ha affermato: “Siete un raggio di luce nel buio, non rassegnatevi, siate segno di speranza, dovete vivere qui, non dovete andare via!”.

