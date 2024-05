Giornata mondiale dei bambini: a Lucca sei giovanissimi indonesiani parteciperanno all’incontro con il Papa

Dal 21 al 24 maggio Lucca ospiterà una comunità di giovanissimi indonesiani che raggiungerà la città toscana per poi proseguire a Roma per incontrare Papa Francesco il 25 e 26 maggio in occasione della Giornata mondiale dei bambini, promossa dal Dicastero per la cultura e l’educazione. Grazie al supporto della Direzione generale della cultura, Ministero dell’istruzione, della cultura, della ricerca e della tecnologia indonesiana, sono stati selezionati sei giovanissimi “ambasciatori della cultura” nell’ambito del progetto pedagogico internazionale “Reconnecting with your culture” fondato dalla professoressa Olimpia Niglio (Università di Pavia). Così Sada Alma Arkarna, Made Ade Sinta Novita Riastri, Moch Fawaz Yude Pradana, Wijdan Adam Mondale, Ryu Ghazi Pramuji, Grisella Kenaisyah Paramesti, accompagnati dalle loro insegnanti Mira Sartika, Asri Wulandari e Taufik Gunawan Soerachmadi saranno ospiti della Chiesa lucchese per condividere la loro cultura. L’arcivescovo Paolo Giulietti incontrerà la comunità indonesiana per un saluto la sera del 23 maggio mentre don Lucio Malanca, parroco della Comunità Lucca Centro, accoglierà la comunità al loro arrivo il 21 maggio sera.

