Giornata mondiale dei bambini: Bari, il 24 maggio convegno su “La pedagogia dell’infanzia nel magistero di don Tonino Bello”

Il 24 e il 25 maggio la Chiesa celebrerà la prima Giornata mondiale dei bambini. Il 24 maggio, alle 17, a Bari, si terrà il convegno dal titolo “La pedagogia dell’infanzia nel magistero di don Tonino Bello” che avrà come tema proprio i bimbi.

Il convegno è promosso dal Forum delle associazioni familiari in sinergia con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli studi Aldo Moro, la Conferenza episcopale pugliese e dalla Consulta regionale delle aggregazioni laicali (Puglia). Ad aprire i lavori saranno gli enti che hanno voluto l’evento, ovvero Giovanni Gallo, presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia, seguiranno i saluti di Palma Camastra, segretaria della Cral Puglia, e infine concluderà la prima parte don Lorenzo Elia, insieme ai coniugi Michele e Teresa Colacicco, delegati Cep per la Pastorale familiare. Ad entrare nel vivo del dibattito, moderato da Lucrezia Stellacci, saranno Loredana Perla, responsabile del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bari, in qualità di esperta di pedagogia, mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, delegato Cep per il Laicato, autore di numerose pubblicazioni su don Tonino Bello, don Luigi Caravella, direttore dell’Ufficio Scuola della diocesi di Molfetta-Ruvo- Giovinazzo-Terlizzi e promotore dell’albo illustrato “Abbracciami” realizzato in occasione del 30° dies natalis del venerabile don Tonino Bello.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /