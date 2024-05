Malattie rare: il 16 maggio a Giffoni Sei Casali (SA) un incontro pubblico sulla fibromialgia

“Facciamo luce sulla fibromialgia e sulle malattie rare. La rarità non è diversità, ma unicità da valorizzare’. Mai ‘rari, ma unici”. È il titolo dell’incontro pubblico che si terrà giovedì 16 maggio alle 18.30 nell’aula consiliare di Giffoni Sei Casali (Salerno).

Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Munno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibromialgia, una malattia che ancora oggi viene troppo spesso trascurata, ma che purtroppo colpisce circa 3 milioni di italiani, con prevalenza di donne e sulle malattie rare che rappresentano una condizione difficilissima per chi le vive, una lotta, a volte, contro un fantasma senza nome.

Al convegno di giovedì 16 maggio prenderanno parte fra gli altri Francesco Munno, sindaco di Giffoni Sei Casali; Rosaria De Vitiis, referente Cfu (Comitato fibromialgici uniti) Italia Odv-Campania; Paolo Moscato, medico reumatologo – Uoc di reumatologia Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno; Maurizio Pintore, responsabile Uod Terapia del dolore – Asl di Salerno.

A seguire, l’inaugurazione dello Sportello informativo per la fibromialgia presso la Biblioteca comunale, e della panchina viola in Piazza Giovanni Paolo II.

