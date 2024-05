Intelligenza artificiale: Campus Bio-Medico, il 16 maggio dialogo tra esperti tra filosofia e scienza

Come arrivare preparati alla sfida con le intelligenze artificiali che stanno invadendo ogni campo della nostra vita? Quali sono le criticità e i temi ancora non affrontati in ambito normativo e come le istituzioni nazionali e sovranazionali possono dare il loro contributo alla costruzione di questa nuova architettura sociale? Come le università e i centri di ricerca possono impiegare al meglio queste tecnologie a favore delle persone? Di questi temi si parlerà giovedì 16 maggio, dalle ore 11 alle ore 13, presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, in occasione della presentazione di “Umano, poco umano. Esercizi spirituali ‘contro’ l’intelligenza artificiale” il libro di Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti, Edizioni Piemme.

Tornare alla filosofia per puntare al futuro, confrontarci con noi stessi, guardare alla tecnologia ma anche ai nostri limiti, crescere in consapevolezza al crescere delle tecnologie. L’Università Campus Bio-Medico di Roma da anni si occupa dello studio dell’AI e delle sue implicazioni attraverso il contributo di numerose figure accademiche e lo sviluppo di applicazioni e startup innovative che mettono al centro l’AI. Nella giornata saranno presenti il presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Carlo Tosti e figure accademiche come il professore di filosofia morale Ucbm Giampaolo Ghilardi. Gli autori Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti dialogheranno inoltre con rappresentanti istituzionali come il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alberto Barachini, e l’eurodeputato Brando Benifei, a testimonianza del ruolo decisivo svolto dalla politica, a livello nazionale ed europeo, nell’accompagnare quello che il presidente Sergio Mattarella ha definito nel suo messaggio di fine anno “il grande balzo storico del terzo millennio.”

