Papa a Venezia: ai giovani, “pensate dentro di voi ai figli che avrete”, “non siate professionisti del digitale”

“Un giovane che non sente la capacità di innamorarsi o essere amorevole con gli altri ha qualcosa che gli manca”. Lo ha detto il Papa, dialogando con i giovani radunati nel piazzale antistante la basilica di Santa Maria della Salute. “Viviamo immersi in prodotti fatti dall’uomo, che ci fanno perdere lo stupore per la bellezza che ci circonda, eppure il creato ci invita a essere a nostra volta creatori di bellezza, a fare qualcosa che prima non c’era”, ha spiegato Francesco, che poi ha proseguito ancora a braccio: “Quando sarete sposati e avrete un figlio o una figlia, avrete fatto qualcosa che prima non c’era. E questa è una bella gioventù, quando diventa paternità o maternità. Pensate dentro di voi ai figli che avrete: non siate professionisti del digitale convulsivo, ma siate creatori di novità”, per “uscire dalla logica nichilista del ‘faccio per avere’ e ‘lavoro per guadagnare’. Siate creativi con gratuità, date vita a una sinfonia di gratuità in un mondo che cerca l’utile! Allora sarete rivoluzionari”.

