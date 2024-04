Rai Tre: Sulla via di Damasco, la puntata di domani sul dialogo tra scienza e fede

Scienza e fede: dialogo possibile? Tra le due è la scienza ad avere l’ultima parola? O la fede? Per rispondere a queste domande, Eva Crosetta, domenica 28 aprile, ore 7.30, Rai Tre, incontra il prof. Marco Bersanelli, astrofisico, docente di astronomia e astrofisica alla Statale di Milano. Ha cominciato a scrutare il cielo da quando era bambino; da allora non ha mai smesso di interrogarsi sulla forma dell’universo, sul senso della vita, raccogliendo la sfida di spingersi oltre i confini dell’osservabile. Le telecamere entreranno nella Specola vaticana di Castel Gandolfo (Rm), l’Osservatorio astronomico dei papi, da sempre affidato ai gesuiti. Tra strumenti scientifici, campioni di meteoriti e gigantografie che testimoniano il passaggio dei Papi in questo crocevia tra scienza e religione, p. Gabriele Gionti (vicedirettore, cosmologo) guiderà il pubblico tra i misteri del cosmo. All’interno del programma di Vito Sidoti, anche una speciale intervista a Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies, che con la loro ultima pubblicazione hanno riacceso il dibattito in Francia sul rapporto tra scienza e fede. La loro “provocazione”: le più recenti acquisizioni scientifiche postulano razionalmente l’esistenza di un Dio creatore.

