Diocesi: mons. Giordano nuovo vescovo di Grosseto e Pitigliana-Sovana-Orbetello, “vengo con fiducia e cuore aperto”

“È con fiducia e con cuore aperto che mi presento a voi per la prima volta come pastore e guida delle due diocesi”. E’ quanto scrive mons. Bernardino Giordano, vescovo eletto di Grosseto e Pitigliana-Sovana-Orbetello, nella lettera di saluto alle sue due diocesi. “Saluto con particolare affetto il nostro amato pastore Giovanni Roncari e lo ringraziamo per l’attento e generoso ministero pastorale e gli chiedo fin d’ora di accompagnarmi con la sua sapiente esperienza”, prosegue il vescovo, salutando tutti i vescovi e arcivescovi della Conferenza episcopale Toscana. “Vengo con animo disponibile e vi chiedo di accogliermi e di camminare insieme come presbiteri, famiglie, religiosi e religiose nel riconoscere la viva presenza di Gesù nella nostra vita”, scrive mons. Giordano nella lettera.

