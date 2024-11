Tv2000: ‘Guerra e pace’, torna da domani il settimanale sugli esteri

Torna su Tv2000 ‘Guerra e pace’ il settimanale sugli esteri del Tg2000, condotto da Antonio Soviero, in onda dal 7 novembre il giovedì in seconda serata. La nuova stagione si apre con una puntata dedicata all’elezione di Donald Trump alle presidenziali negli Usa e le ripercussioni sui conflitti in Medio Oriente e Ucraina.

Le guerre “giuste” ammazzano migliaia di morti innocenti, donne e bambini. Nazioni che a parole condannano i conflitti e poi li finanziano. La corsa al riarmo, anche nucleare, è una follia da condannare con fermezza. Il programma di Tv2000 analizza e commenta i fatti caldi della cronaca internazionale, offrendo punti di vista differenti. Al netto della propaganda, quali sono le ragioni vere di una guerra? Infine spazio ai ‘Semi di speranza’, perché anche in un mondo in guerra la via della pace è sempre possibile.

