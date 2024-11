Sanità: Roma, a Welfair 2024 “l’Ambulance.AI del futuro” che diventa estensione del Pronto soccorso

Foto Fabrizio Broccoletti/SIR

L’Ambulance.AI del futuro, nuove soluzioni per l’E-health, il bar della biochimica, la telemedicina, l’intelligenza artificiale e la matematica avanzata applicate per rendere i servizi sanitari più efficienti, sostenibili e sempre più resilienti. Saranno queste e molte altre le innovazioni e soluzioni alternative in campo sanitario che verranno presentate agli esperti del settore (è consentito l’ingresso gratuito al pubblico previa registrazione) e per la prima volta nel corso delle tre giornate di Welfair 2024 – www.romawelfair.it e https://www.romawelfair.it/il-programma-2024/ -, la Fiera del fare Sanità che ha aperto ieri i battenti alla Fiera Roma (fino a domani).

L’intelligenza artificiale non sarà solo uno dei temi maggiormente trattati nel corso dei tavoli di discussione, ma anche una delle tecnologie più utilizzate per delineare un nuovo mondo di applicazioni nel settore della sanità. Partendo dal percorso emergenza-urgenza, l’Ambulance.AI di IM Group Emerland.AI è un’ambulanza iperconnessa che, grazie alla sua piattaforma di telemedicina, diventa estensione del Pronto soccorso. Un programma-dati capace di trasmettere da remoto i parametri e le informazioni rilevanti al medico che li impiega per guidare le azioni terapeutiche e avviare il processo diagnostico e di triage prima ancora di arrivare in ospedale. Dalla connessione con la centrale operativa col supporto di medici specialisti, all’uso di sensori avanzati con AI e alla trasmissione sicura e costante dei dati tramite blockchain, Ambulance.AI rivoluziona il soccorso d’emergenza con le prime 100 Ambulance.AI già commissionate da Ares Lazio.