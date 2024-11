Riconoscimenti: Roma, domani un premio per gli “ambasciatori di bellezza”

Domani sera, alle 20.30, presso l’Auditorium della parrocchia San Pio X (piazza della Balduina), a Roma, in occasione del 50° anniversario della nascita del servo di Dio Giuseppe Maria De Lillo, si svolgerà l’evento “Buon compleanno Giuseppe” al quale parteciperanno, con il loro contributo, molte personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Dario Bandiera, i Gemelli di Guidonia, Daniela Poggi, Alberto Laurenti, Maurizio Mattioli e il mago Heldin. “Il ricavato della serata è destinato a sostenere alcune associazioni di volontariato che operano quotidianamente al servizio degli altri”, spiegano i promotori dell’iniziativa. Per l’occasione verranno premiati gli “ambasciatori di bellezza”, persone che con le proprie opere e la propria attività hanno contribuito a difendere e promuovere il bello nel mondo, come don Andrea Celli, parroco di San Pio X, Santo Rullo, medico ed ideatore del progetto “Crazy for Football”, la Nazionale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici recentemente Campione d’Europa, e Fiorella Tosoni, presidente dell’Associazione Andrea Tudisco. Parteciperà tra gli altri, padre Pedro Barrajon, rettore dell’Università Europea di Roma, che illustrerà il libro sulla vita del servo di Dio Giuseppe Maria De Lillo, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore alle Politiche sociali Barbara Funari.

