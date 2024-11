Italiani all’estero: 13mila i lavoratori a Malta, oltre il 4% della forza lavoro totale

I lavoratori italiani a Malta sono circa 13mila e rappresentano il 4,35% della forza lavoro totale. Questo dato – pubblicato nel Business Focus dell’Ambasciata italiana – evidenzia “l’impatto e la crescente integrazione” della comunità italiana nell’economia di Malta. La presenza italiana nel mercato del lavoro maltese – si legge in una nota – “rafforza la connessione più economica e commerciale tra i due Paesi, costituendo anche un rilevante elemento politico-diplomatico”.

Negli ultimi anni Malta è diventata una destinazione molto ambita per i giovani lavoratori italiani, grazie alle opportunità presenti nei settori chiave del turismo, dei servizi. Tra i vantaggi – si legge nel testo – l’isola offre “un ambiente lavorativo dinamico e innovativo, adatto a nuove sfide professionali in un ambiente multiculturale”. A livello qualitativo, si segnala il “notevole impatto delle competenze maturate dai lavoratori italiani nei settori della ristorazione, hospitality, restauro e conservazione dei beni culturali, iGaming e servizi finanziari”. Uno dei motivi principali del successo economico di Malta e della presenza di giovani lavoratori italiani è il tasso di occupazione tra i neolaureati: nel 2023, il 96% dei giovani laureati ha trovato lavoro, superando la media europea dell’83,5%. Questo risultato dimostra “l’efficacia delle politiche economiche del Paese, che favoriscono un rapido inserimento nel mercato del lavoro sia per i giovani locali che per i talenti internazionali, inclusi i connazionali”.

