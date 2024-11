Diocesi: Udine, domani 300 adolescenti e giovani in cammino con l’arcivescovo Lamba per la Gmg

Saranno quasi 300 gli adolescenti e i giovani che domenica 24 novembre, in occasione della XXXIX Giornata mondiale della gioventù, si ritroveranno nei pressi del Lago di Ragogna per un breve pellegrinaggio a piedi verso San Daniele del Friuli a cui parteciperà anche l’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile, è nel solco del tema della Gmg di quest’anno, “Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi”.

“Sarà un pomeriggio per approfondire il tema del messaggio di Papa Francesco per la Gmg – svela Elena Geremia, segretaria della Pastorale giovanile diocesana –. E lo faremo in un modo ‘particolare’”.

L’appuntamento per adolescenti (a partire dalla prima superiore) e giovani, tra cui alcuni gruppi Scout, è per le 15 nel parcheggio di via del Lago, a San Daniele del Friuli, per iniziare un simbolico pellegrinaggio fin sul colle della cittadina, dove li attenderanno incontri, animazione, testimonianze e, in conclusione, la celebrazione eucaristica. “Avremo un pellegrino d’eccezione – anticipa Geremia – perché per tutto il pomeriggio sarà con noi l’arcivescovo Riccardo”. Proprio mons. Lamba presiederà la messa che concluderà il pellegrinaggio, alle 19 nel duomo della cittadina collinare.

L’organizzazione della Gmg diocesana, viene spiegato in un comunicato, è stata condivisa fin dalla sua genesi con il territorio che la ospita. “Ci siamo riuniti più volte con l’équipe della Pastorale giovanile diocesana e con alcuni giovani impegnati nelle Parrocchie della Forania del Friuli collinare”, afferma don Davide Larcher, vicario parrocchiale di San Daniele del Friuli. “Insieme – spiega – abbiamo preparato le attività, affinché il cammino non sia svolto solo a piedi, ma anche con lo spirito. E diventi un pellegrinaggio alla scoperta del seme che Dio ha nascosto dentro ai giovani stessi, che spesso faticano a riconoscere”. “Il territorio – prosegue don Larcher – è coinvolto anche in alcune persone che metteranno a disposizione dei partecipanti alcune esperienze da loro vissute”. A proposito di territorio, nei momenti liberi del pomeriggio sandanielese i giovani potranno anche visitare la storica Biblioteca Guarneriana, aperta per l’occasione.

