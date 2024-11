Congregazione della Missione: Cagliari, da domani il triduo di preparazione alla Festa della Medaglia Miracolosa

Comincia domenica 24 novembre il triduo di preparazione alla Festa della Medaglia Miracolosa in programma mercoledì prossimo nella Casa provinciale delle Figlie della Carità della Sardegna. Ogni giorno la recita del rosario seguita dalla celebrazione della messa presieduta dal vincenziano p. Giuseppe Crobu. Il 27 novembre liturgia eucaristica con l’arcivescovo Giuseppe Baturi. La devozione alla Medaglia Miracolosa è molto diffusa in Sardegna, per la presenza capillare delle Figlie della Carità, soprattutto a Cagliari dove le è dedicata anche una parrocchia in un quartiere popolare, guidata dai sacerdoti della Congregazione della Missione.

