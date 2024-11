Natalità: Fondazione, a Palermo una nuova tappa del “Tour”

Dopo Bologna, Ancona e Roma, arriva in Sicilia il “Tour della natalità” ideato dalla Fondazione per la natalità per fare squadra su un tema cruciale per il futuro del Paese e affrontare la sfida demografica insieme alle Istituzioni locali per far emergere idee e proposte concrete.

L’appuntamento a Palermo è patrocinato dalla Regione siciliana e dall’Assemblea regionale siciliana e si svolgerà domani, giovedì 21 novembre, alle ore 10, presso la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni.

La giornata si aprirà con l’introduzione di Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e ideatore degli Stati generali della natalità, il più importante evento annuale italiano dedicato alla demografia, seguiranno i saluti istituzionali di Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, Febo Battaglia, presidente del Forum delle associazioni familiari della Sicilia, Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo.

Di natalità come nuova questione sociale parlerà Nuccia Albano, assessore regionale alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, mentre il giornalista e scrittore Marco Esposito farà un focus sul collasso demografico al sud.

Spazio, infine, alla vitalità dei territori per vincere la sfida demografica con gli interventi di Maria Calabrese, direttore responsabile de ilSicilia.it, Santi Finocchiaro, presidente di Dolfin Spa, Sandro Oliveri del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio permanente sulle famiglie e Giuseppe Vecchio, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione siciliana.

