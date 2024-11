Donne: Parlamento europeo, domani a Roma presentazione della mostra “Rinate – Oltre il femminicidio”

È in programma per giovedì 21 novembre, alle ore 12 nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli di Roma, la presentazione della mostra fotografica di Stefania Prandi “Rinate – Oltre la violenza”, iniziativa dell’associazione Rea – Reagire alla violenza in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Fondazione Vodafone e Fondazione Media Literacy. La mostra fatta di ritratti, foto di oggetti e parole, spiega i meccanismi della violenza maschile raccontando la storia di 4 donne (Azadeh, Beatrice, Laura, Marina) sopravvissute al femminicidio. La mostra arriva al Parlamento europeo dopo aver fatto tappa in 10 scuole secondarie di primo e secondo grado tra Calabria, Puglia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia ed è parte integrante di un progetto per l’individuazione e il superamento degli stereotipi negativi e delle giustificazioni dirette o indirette delle violenze di genere. Interverranno alla conferenza stampa Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, Lina Galvez della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere Parlamento europeo, Silvia Belloni, presidente di Rea – Reagire alla violenza, Adriana Versino, presidente della Fondazione Vodafone, Lidia Gattini della Fondazione Media Literacy e Stefania Prandi. Durante la conferenza stampa verranno ascoltate le testimonianze di Azadeh e di giovani reporter della rete di scuole coinvolte nel progetto, inoltre verrà presentato l’esito dell’inchiesta svolta nelle diverse scuole dove è stata portata la mostra sugli stereotipi e le giustificazioni alla violenza di genere. La mostra resterà aperta fino al 25 novembre: venerdì 22 novembre nella fascia oraria 10-19; sabato 23 e domenica 24 novembre nella fascia oraria 12-18; lunedì 25 novembre nella fascia oraria 10-19.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /