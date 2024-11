Violenza contro le donne: Associazione giovanile picena, il 23 novembre la “Camminata anti-violenza”

Sabato 23 novembre si svolgerà una nuova edizione della “Camminata anti-violenza” promossa da Associazione giovanile picena Asd Aps. L’appuntamento è fissato alle 9,30 davanti all’ingresso centrale del Centro commerciale Portogrande (Via Pasubio 144) da dove partirà una passeggiata, aperta a persone di ogni età, verso la Riserva naturale della Sentina per poi far ritorno sul punto di partenza. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i residenti nel territorio della vallata del Tronto e zone limitrofi sulla necessità di contrastare in ogni modo la violenza sulle donne. La manifestazione viene infatti organizzata in prossimità del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’evento è organizzato insieme alla Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno, col contributo e patrocinio di Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e Assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con il Centro commerciale Portogrande.

