Solidarietà: Fondazione Soleterre, visita al reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto e al campo di calcio a Tamburi

(foto: Fondazione Soleterre)

“Sono qui a testimoniare grande affetto ai bambini e alle loro famiglie. Il calcio è condivisione, per questo è fondamentale alimentare un processo di sensibilizzazione intorno all’educazione di tutela della salute nel nostro Paese”. Queste le parole del presidente della Federazione italiana gioco calcio (Figc) Gabriele Gravina nel corso della sua visita a Taranto, dove ha incontrato questa mattina i bambini del reparto di pediatria e onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata, insieme al presidente di Soleterre Damiano Rizzi e a Claudia Conte, segretaria generale Lega italiana per i diritti dell’uomo Comitato Ernesto Nathan, promotori dell’iniziativa. Presenti anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “La visita di oggi – ha detto Claudia Conte – rappresenta un momento di grande importanza per mostrare vicinanza ai bambini malati, ai loro familiari e al personale sanitario, esempio di dedizione e umanità. Questi piccoli guerrieri ci insegnano ogni giorno il coraggio e la forza della vita. Hanno già sopportato troppo, all’interno anche di una sfida ambientale complicata. Meritano supporto, sicurezza e opportunità per crescere in un ambiente sano”. Nel pomeriggio la delegazione, cui si è aggiunto il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, si è spostata poi al campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, luogo simbolo di aggregazione sociale per i bambini e gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio dell’ennesimo episodio di vandalismo. A conclusione il presidente di Soleterre Damiano Rizzi ha spiegato come sia “fondamentale aprire le porte dell’oncologia pediatrica di Taranto per dare la possibilità alle persone di partecipare al miglioramento della qualità delle cure dei bambini sostenendo Soleterre”. Ai piccoli pazienti e ai loro familiari sono stati distribuiti gadget della Federcalcio. Per sostenere il progetto di creazione di un campo di calcio ai Tamburi: https://soleterre.org/uncampoxtamburi/