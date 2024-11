Persone con disabilità: Fish, lunedì a Milano presentazione del progetto “Pronti per l’Indipendenza”

Lunedì 18 novembre il Consiglio regionale della Lombardia ospita la presentazione del progetto “Pronti per l’Indipendenza”. Nello specifico la presentazione del bando per la formazione dei referenti per l’attuazione del progetto di vita delle persone con disabilità. Un progetto che ha l’obiettivo di promuovere la vita indipendente delle persone con disabilità. Appuntamento alle 16 in sala Ghilardotti (5 piano grattacielo Pirelli, via Fabio Filzi, 22), a Milano.

L’iniziativa rappresenta una tappa fondamentale per sensibilizzare la società e creare percorsi concreti verso una piena indipendenza. Nel corso dell’evento istituzioni e terzo settore si confronteranno su esperienze e prospettive volte a rafforzare l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità.

Alla conferenza prenderanno parte il presidente della IX commissione del Consiglio regionale della Lombardia, Emanuele Monti, il componente della IX commissione del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, l’assessore alla Disabilità di Regione Lombardia, Elena Lucchini, Filippo Cirinesi di Futura Formazione, la responsabile di progetto Giuseppina Adamo, il presidente di Ledha, Alessandro Manfredi. Conclude il presidente della Fish, Vincenzo Falabella. Modera Ilaria Sesana di Ledha.

“Pronti per l’Indipendenza” è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso l’Avviso 2/2023, e realizzato in partenariato con Aism, Ledha, Fiadda, Avi Umbria, Capit, Fish Calabria, Fiadda Roma.

