Diocesi: Gorizia, in serata mons. Redaelli incontra gli amministratori pubblici del territorio per continuare la riflessione aperta dalla 50ª Settimana sociale

È in programma per la serata di oggi l’incontro di sindaci ed amministratori pubblici del territorio diocesano di Gorizia promosso dall’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi, diretto da fra Roberto Benvenuto. Un’occasione, alla quale parteciperà l’arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli, per continuare la riflessione aperta dalla 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia svoltasi a luglio sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”.

L’incontro, ospitato dalle 18 nella sede dell’azienda ‘Vie di Romans’ a Mariano del Friuli, sarà condotto da Giovanni Grandi, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici in Italia.

