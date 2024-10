Scuole paritarie non commerciali: Fidae, domani un webinar per sfruttare al meglio il progetto “Agenda nord”

“Oggi un buon dirigente scolastico deve essere in grado di sfruttare al meglio tutte le occasioni che a livello nazionale, attraverso il ministero dell’Istruzione del merito, ma anche a livello europeo, si presentano alle scuole paritarie. Il progetto Agenda Nord è molto importante; invitiamo tutte le scuole di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto a partecipare al nostro webinar che si terrà giovedì 31 ottobre alle ore 16, dove troveranno tutte le informazioni per candidarsi entro le ore 18 del giorno 15 novembre 2024”. Così la presidente della Fidae, Virginia Kaladich, ha lanciato il webinar “Pon 2014-2020 Agenda Nord” che Giuseppe Maffeo, responsabile dello Sportello Sos Fidae, animerà domani.

Gli interventi dell’Agenda Nord sono finalizzati a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità di istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con interventi mirati. Il progetto per le scuole paritarie non commerciali avrà durata biennale, dall’anno scolastico 2024/2025 al 2025/2026, ed è finanziato a valere sulle risorse del Programma operativo complementare “Per la scuola” 2014-2020.”

