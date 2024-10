Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: Lumsa, domani a Roma un convegno per presentare “Milano Cortina 2026”

Domani, 31 ottobre, presso l’Università Lumsa di Roma si terrà una giornata per presentare agli studenti e a tutti i partecipanti, la “grande opportunità” rappresentata dall’organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che faranno dell’Italia, per la terza volta, il centro del mondo sportivo dal 6 al 22 febbraio 2026 (Giochi olimpici) e dal 6 al 15 marzo 2026 (Giochi paralimpici). L’evento, che gode del patrocinio del Coni, del Comitato italiano paralimpico e della Fondazione Cortina, prevede due sessioni di lavoro: al mattino una serie di workshop tematici (“Sindacato e tutele dei lavoratori nel sistema olimpico e paralimpico”, “Fruibilità dei sentieri di montagna: sport e accessibilità”, “Il business delle Olimpiadi e Paralimpiadi”) mentre nel pomeriggio è previsto il convegno sul tema “Il sistema Italia alla prova dei valori olimpici e paralimpici. Verso Milano-Cortina 2026” con la partecipazione di Andrea Abodi (ministro per lo Sport e i Giovani), Luca Pancalli (presidente del Comitato paralimpico) Lamberto Giannini (prefetto di Roma), Stefano Longo, (presidente Fondazione Cortina), Domenico De Maio (Education & Culture director di Milano Cortina 2026), Francesco Montini, presidente gruppo sportivo della Polizia di Stato (Fiamme Oro). Saranno presenti anche alcuni medagliati olimpici e paralimpici: Valentina Vezzali, Alice Volpi, René De Silvestro e Antonio Fantin. Durante la sessione pomeridiana verrà ricordata la figura del prefetto Antonio Manganelli, capo della Polizia dal 2007 al 2013. Il rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini, alla presenza del capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, consegnerà ai familiari di Manganelli una targa commemorativa per celebrare la “grande intuizione”, tra le altre, di aprire le porte della Polizia di Stato agli atleti paralimpici. La giornata darà modo di presentare a studenti e laureati alcune iniziative che la Fondazione Milano Cortina 2026 propone ai giovani per essere coprotagonisti dei Giochi olimpici invernali del 2026

