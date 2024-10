San Giovanni Paolo II: da oggi al 6 ottobre le reliquie al santuario di Paola e alla Calabria

(Foto diocesi Lamezia Terme)

In occasione del quarantesimo anniversario della visita pastorale di San Giovanni Paolo II al santuario di Paola e alla Calabria, da oggi al 6 ottobre il santuario regionale di S. Francesco di Paola, guidato dai Padri Minimi, e il santuario di S. Giovanni Paolo II di Cardolo (Feroleto Antico) retto da don Francesco Benvenuto, vivrà un momento di fraternità. Oggi alle ore 17,30 c’è stato l’arrivo e l’accoglienza dell’immagine e delle reliquie di S. Giovanni Paolo II, provenienti dal santuario diocesano lametino, in piazza del Popolo a Paola, con il saluto del sindaco di Paola Giovanni Politano, la proclamazione di alcuni passi dell’omelia tenuta dal Papa a Paola e la proiezione di un filmato commemorativo. Quindi la processione verso la chiesa del SS. Rosario con la messa celebrata dal Correttore provinciale dei Minimi padre Francesco M. Trebisonda. Venerdì 4 ottobre, alle ore 18,30, nel chiostro del santuario sarà inaugurata la mostra filatelica “Pellegrino di speranza”, a cura del circolo filatelico “S. Francesco di Paola” di Crotone. A seguire la veglia mariana con S. Giovanni Paolo II, a cura dei movimenti e dei gruppi ecclesiali della città. Sabato 5 ottobre le reliquie e l’immagine del Santo saranno trasferite nell’ospedale della città dove alle ore 17 è prevista la recita del rosario e la messa per tutti gli ammalati e il personale sanitario. Domenica 6 ottobre alle ore 11,30 la messa presieduta dal vescovo emerito di Oppido Mamertina mons. Francesco Milito. A seguire la lettura del messaggio di saluto inviato dal card. Stanisław Jan Dziwisz, vescovo emerito di Cracovia e segretario particolare di Giovanni Paolo II, l’omaggio floreale e l’atto di affidamento della città a S. Giovanni Paolo II.